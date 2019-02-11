Получается нежный, без ощущаемого привкуса и гораздо полезнее. Для этого нужно всего два ингредиента – молоко и лимон. Такой состав – благотворно влияет на память, укрепляет сердечную мышцу и иммунитет, костную систему. К тому же не вызывает тяжесть и вздутие живота, хорошо переваривается, и вкусен.Из одного лимона выжмите сок. Нагреть литр молока, но не дать закипеть, добавить сок, быстро размешать и выключить огонь. Вот и всё творог готов. Процедите через марлю и отожмите слегка.Желательно не добавлять в него ни соли, ни сахара, чтобы не утратил пользы. Лучше сметану или мёд. Сыворотку не выливайте, у нее тоже много пользы. Пейте так. В народной медицине используют такую сыворотку от давления. А можно приготовить окрошку. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!