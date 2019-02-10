По данным РГП "Казгидромет", в Уральске температура воздуха днем составит -10 градусов, ночью до 14 градусов мороза. В Атырау днем ожидается -2 градуса, ночью -12 градусов без осадков. Снег с дождем прогнозируют синоптики в Актау. Днем температура воздуха составит +4 градуса, ночью похолодает до -3 градусов. 12 градусов мороза ожидается днем вАктобе. Ночью столбики термометров опустятся до -20 градусов.