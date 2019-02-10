Горизонтальные глубокие складки на лбу.

Морщины у правой брови.

Морщины у левой брови.

Морщины на переносице.

Морщины в уголках

Затемнения или припухлости под глазами

Пигментные пятна на щеках

Угри и шелушащийся нос

Морщины в уголках рта

Морщины смеха

Морщины под носом

Пятна по губам

Круг на зрачке

Заметные вены на висках

Складочка на подбородке

Наше лицо - целая карта, только умей читать. Морщинки, складочки, пятнышки, трещинки – все неспроста. Не надо быть экстрасенсом, просто присмотритесь в зеркале. Глаза зеркало душу. А лицо всего остального. Поэтому смотрите внимательно и обязательно увидите, на что обратить внимание.Линии стресса – вы часто нервничаете, переживаете. Старайтесь не зацикливаться на мелочах и проще на все реагировать. Или вы давно не отдыхали. Расслабьтесь! Еще это указывает на то, что желудок страдает. Проявите к себе заботу – старайтесь правильно питаться, есть меньше сахаров и жирной пищи. Пейте больше воды.Это яркий признак слабой печени. Чтобы избавиться от них проявите заботу о печени. Оздоровите мир внутри себя. Полезно будет больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Уменьшите потребление кофе, острой, жареной и копченой пищи и соли. При более явных признаках нарушения в печени - обратитесь к врачу.А это говорит о проблемах с селезенкой. Нарушение в работе селезенки могут сказаться на поджелудочной в целом. Ограничьте употребление сахара. Сухофрукты вместо тортиков и печенюшек — лучшее начало! И начните заниматься спортом: утренняя гимнастика поможет наладить проблему.Как ни удивительно, эта область отвечает за либидо. Эта редкая морщинка появляется у тех, у кого снижено сексуальное желание. Пора кушать афродизиаки – авокадо, морепродукты.Морщинки радости, так чаще всего называют эти лучики в уголках глаз. Они совсем безобидны, если появляются во время улыбки. А если есть всегда и глубокие, значит, вы часто щуритесь и надо обратить внимание на зрение. Проверится, снизить нагрузку на глаза и надевать солнечные очки. Кроме того могут страдать желудок, почки и печень. Больше движения и пересмотрите свое меню.Стоит не выспаться или попить много жидкости перед сном, после сытного ужина – они появятся. Но если появились без видимых причин - это означает проблему с почками. Стоит есть больше фруктов и овощей, пить больше жидкости в течение дня. Если отеки под глазами большие возможно проблема с системой крови. Бороться с этим поможет массаж, гимнастика – нужно нормализовать циркуляцию. Если ничего не дает результат - обратитесь к врачу, не пускайте на самотек.Появление пятен светлого или темного цвета указывает на проблему с некоторыми внутренними органами. Скорее всего, ваш режим питания нарушен. Пересмотрите его. Если вы курите - значит слабость легких. Делайте дыхательную гимнастику, начните бегать по утрам.Воспаленный нос может и не быть проблемой, но вот угри и шелушение указывают на недостаточно хорошо работающую систему кровообращения. У вас повышенный риск развития проблем с кровеносным давлением. Если вы знали об этом и все никак не могли найти время на обследование – сейчас самое время. С сердцем шутки плохи, сами понимаете. Поддержите его. Обогатите меню продуктами полезными для сердца.К сожалению, у многих встречаются такие складочки. Это сигнал от толстого кишечника. От его здоровья зависит качество нашей жизни в старости. Кушайте, больше клетчатки, пейте витамин D. Немного физической активности и побольше жидкости — все придет в норму!Смех, как известно, продлевает жизнь. Если вы человек, который все время на улыбке, оно понятно. Но если это наоборот, тогда у вас проблема с поджелудочной железой. Задумайтесь, что же делать, а пока побалуйте себя черникой, вишней, виноградом. Салатики с чесночком и шпинатом тоже помогут.Мало у кого, даже в преклонном возрасте встретишь такое. Если они есть скорее всего вы курите. При втягивании сигареты губы напрягаются и эти мышцы тоже. Еще эта область отвечает за селезенку. В рационе нужны корнеплоды. Свекла, репа и т.д. Не нагружайте селезенку кушайте чаще, но небольшими порциями.У этого есть несколько причин. Чтобы узнать, наверняка, без похода к врачу не обойтись. Может быть - плохое кровообращение, слабая печень, проблема с кишечником.Осматривая лицо, всмотритесь в глаза. Кружок на радужной оболочке говорит о повышенном холестерине. Он грозит опасностью в сердечно - сосудистой системе. Снизить его поможет правильное питание, овощи, орехи и никакой еды из фастфуда.Ярко выраженные вены на висках, могут быть признаком гипертонии. Может, последнее время, вы часто находитесь в стрессе. Возьмите отпуск. Рассмотрите другой вариант работы. Чаще бывайте на свежем воздухе, пройдите курс расслабляющего массажа. Это не шутки! Ешьте больше бананов и снизьте потребление соли. При нормализации давления вены исчезнут.Признак пессимиста. Не надо думать и видеть во всем только плохое. Мир не так и плох. А мысли имеют разрушительное влияние. И от этого страдаете вы сами. В пустите в себя добро. И мир вокруг изменится к лучшему.