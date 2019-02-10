Я раньше понятия не имели, что лицо может, что - то рассказать о нашем теле. Но подруга мне открыла много нового обо мне самой. Прочитав где то статью, она решила изменить себя и мне дала несколько советов.
Наше лицо - целая карта, только умей читать. Морщинки, складочки, пятнышки, трещинки – все неспроста. Не надо быть экстрасенсом, просто присмотритесь в зеркале.
Глаза зеркало душу. А лицо всего остального. Поэтому смотрите внимательно и обязательно увидите, на что обратить внимание.
Горизонтальные глубокие складки на лбу.
Линии стресса – вы часто нервничаете, переживаете. Старайтесь не зацикливаться на мелочах и проще на все реагировать. Или вы давно не отдыхали. Расслабьтесь!
Еще это указывает на то, что желудок страдает. Проявите к себе заботу – старайтесь правильно питаться, есть меньше сахаров и жирной пищи. Пейте больше воды.
Морщины у правой брови.
Это яркий признак слабой печени. Чтобы избавиться от них проявите заботу о печени. Оздоровите мир внутри себя.
Полезно будет больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Уменьшите потребление кофе, острой, жареной и копченой пищи и соли. При более явных признаках нарушения в печени - обратитесь к врачу.
Морщины у левой брови.
А это говорит о проблемах с селезенкой. Нарушение в работе селезенки могут сказаться на поджелудочной в целом. Ограничьте употребление сахара. Сухофрукты вместо тортиков и печенюшек — лучшее начало! И начните заниматься спортом: утренняя гимнастика поможет наладить проблему.
Морщины на переносице.
Как ни удивительно, эта область отвечает за либидо. Эта редкая морщинка появляется у тех, у кого снижено сексуальное желание. Пора кушать афродизиаки – авокадо, морепродукты.
Морщины в уголках
Морщинки радости, так чаще всего называют эти лучики в уголках глаз. Они совсем безобидны, если появляются во время улыбки. А если есть всегда и глубокие, значит, вы часто щуритесь и надо обратить внимание на зрение. Проверится, снизить нагрузку на глаза и надевать солнечные очки. Кроме того могут страдать желудок, почки и печень. Больше движения и пересмотрите свое меню.
Затемнения или припухлости под глазами
Стоит не выспаться или попить много жидкости перед сном, после сытного ужина – они появятся. Но если появились без видимых причин - это означает проблему с почками. Стоит есть больше фруктов и овощей, пить больше жидкости в течение дня.
Если отеки под глазами большие возможно проблема с системой крови. Бороться с этим поможет массаж, гимнастика – нужно нормализовать циркуляцию. Если ничего не дает результат - обратитесь к врачу, не пускайте на самотек.
Пигментные пятна на щеках
Появление пятен светлого или темного цвета указывает на проблему с некоторыми внутренними органами. Скорее всего, ваш режим питания нарушен. Пересмотрите его.
Если вы курите - значит слабость легких. Делайте дыхательную гимнастику, начните бегать по утрам.
Угри и шелушащийся нос
Воспаленный нос может и не быть проблемой, но вот угри и шелушение указывают на недостаточно хорошо работающую систему кровообращения. У вас повышенный риск развития проблем с кровеносным давлением. Если вы знали об этом и все никак не могли найти время на обследование – сейчас самое время.
С сердцем шутки плохи, сами понимаете. Поддержите его. Обогатите меню продуктами полезными для сердца.
Морщины в уголках рта
К сожалению, у многих встречаются такие складочки. Это сигнал от толстого кишечника. От его здоровья зависит качество нашей жизни в старости. Кушайте, больше клетчатки, пейте витамин D. Немного физической активности и побольше жидкости — все придет в норму!
Морщины смеха
Смех, как известно, продлевает жизнь. Если вы человек, который все время на улыбке, оно понятно.
Но если это наоборот, тогда у вас проблема с поджелудочной железой. Задумайтесь, что же делать, а пока побалуйте себя черникой, вишней, виноградом. Салатики с чесночком и шпинатом тоже помогут.
Морщины под носом
Мало у кого, даже в преклонном возрасте встретишь такое. Если они есть скорее всего вы курите. При втягивании сигареты губы напрягаются и эти мышцы тоже.
Еще эта область отвечает за селезенку. В рационе нужны корнеплоды. Свекла, репа и т.д. Не нагружайте селезенку кушайте чаще, но небольшими порциями.
Пятна по губам
У этого есть несколько причин. Чтобы узнать, наверняка, без похода к врачу не обойтись. Может быть - плохое кровообращение, слабая печень, проблема с кишечником.
Круг на зрачке
Осматривая лицо, всмотритесь в глаза. Кружок на радужной оболочке говорит о повышенном холестерине.
Он грозит опасностью в сердечно - сосудистой системе. Снизить его поможет правильное питание, овощи, орехи и никакой еды из фастфуда.
Заметные вены на висках
Ярко выраженные вены на висках, могут быть признаком гипертонии. Может, последнее время, вы часто находитесь в стрессе. Возьмите отпуск. Рассмотрите другой вариант работы. Чаще бывайте на свежем воздухе, пройдите курс расслабляющего массажа. Это не шутки!
Ешьте больше бананов и снизьте потребление соли. При нормализации давления вены исчезнут.
Складочка на подбородке
Признак пессимиста. Не надо думать и видеть во всем только плохое. Мир не так и плох. А мысли имеют разрушительное влияние. И от этого страдаете вы сами. В пустите в себя добро. И мир вокруг изменится к лучшему.