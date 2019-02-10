Фото из архива "МГ" Согласно постановлению правительства о правилах и сроках проведения национальных переписей от 11 октября 2010 года подсчет граждан республики должен проводиться каждые десять лет. Последняя перепись прошла в 2009 году. Подготовку к очередной переписи десятилетия начали в 2017 году. В сентябре прошлого года министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявлял, что перепись-2019 пройдет в электронном формате в два этапа. На национальный подсчет населения страны из бюджета выделили 8,8 миллиарда тенге (порядка 22 миллионов долларов). Согласно международной методологии наиболее оптимальными сроками проведения переписей являются периоды года с наименьшей мобильностью населения, то есть осеннее-зимний сезон, говорится в официальном ответе комитета по статистике министерства национальной экономки на запрос Sputnik Казахстан. "В этой связи наиболее приемлемыми сроками проведения переписи являются февраль-март. Учитывая ряд организационных и инструктивных моментов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи, принято решение о проведении национальной переписи населения Казахстана в начале 2020 года", - сообщили в комитете статистики. Сейчас проект постановления правительства о проведении национальной переписи населения Казахстана в 2020 году находится на стадии согласования с госорганами и акиматами всех регионов. В случае согласования и принятия проекта постановления проведение национальной переписи населения пройдет с 5 февраля по 5 марта 2020 года.