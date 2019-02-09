По данным РГП "Казгидромет", в Уральске температура воздуха днем составит -7 градусов, ночью -13 градусов. В Атырау осадков не ожидается. Днем ожидается 7 градусов мороза, ночью -13 градусов. В Актау синоптики прогнозируют 2 градуса тепла днем и до 7 градусов мороза ночью. -8 градусов ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до -14 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.