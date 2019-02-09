- В 16.05 часов 9 февраля в г.Уральск, ул. Полевая 1/2, на территории ТОО "KazConstructionGroup" горела кровля автомойки и навеса _(металлическая конструкция) на общей площади 280 кв.м. Пожар локализован в 17.40 и ликвидирован в 18.15. С навеса было эвакуировано 49 баллонов (15 кислородных и 34 пропановых). Жертв и пострадавших нет. На место выезжали 89 сотрудников и 21 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Напомним, сегодня, 9 февраля, в Уральске загорелась кровля складских помещений.