Пожар складских помещений начался около 16 часов 9 февраля. Загорелась кровля одноэтажного здания по адресу: Полевая, 1/2 в Уральске. - По улице Полевая 1/2, на территории ТОО "KazConstructionGroup" горит кровля здания на ориентировочной площади 300 кв.м. На месте пожара работают 71 сотрудник, задействовано 18 единиц техники, - рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев. В здании расположены автомойка, складские помещения и офисы. Жертв и пострадавших нет. J5hSnUqOTwgМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.