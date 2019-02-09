Иллюстративное фото из архива "МГ" - 6 февраля 2019 года на сайте газеты «Мой город» опубликована статья «Планшеты по 400 тысяч тенге приобрели для полицейских». 8 февраля т.г. телеграм-канал Департамент полиции ЗКО поясняет, что в целях реализации проекта «Единый реестр административного производства» и для оснащения личного состава дорожно-патрульной полиции необходимой техникой в 2018 году было выделено 119, 7 млн тенге. Всего по государственному закупу приобретены 304 планшетных компьютера и 331 мобильных термопринтеров к ним, а также 2 автомобиля, 5 сейфов и 50 стеллажей и другие товаро-материальные ценности на общую сумму 107, 3 млн тенге. Уменьшенная сумма при осуществлении процедуры государственных закупок планшетных компьютеров в размере 12,4 млн тенге возвращена в доход бюджета на сессии областного маслихата от 7 декабря 2018 года. 26 сентября 2018 года на портале электронных государственных закупок департаментом полиции ЗКО опубликован открытый конкурс на государственные закупки планшетных компьютеров. Итоги открытого конкурса подведены 26 ноября 2018 года, по результатам которых поставщиком-победителем из 11 участников стал ТОО «Qazaqcontact» с ценой 176 тысяч тенге за 1 планшет. Всего закуплено 304 планшетов марки «Samsung» на сумму 53,8 млн тенге, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО. Также в полиции добавили, что указанная техника подрядчиками доставлена в срок и полном количестве, которая проверена на соответствие с объявленной технической спецификации в присутствии представителей органов УКПСиСУ ГП РК по ЗКО. Напомним, ранее на встрече депутатов с сотрудниками департамента полиции начальник ДП ЗКО сообщил, что ведомством в 2018 году было приобретено 304 планшеты на сумму 120 млн тенге. Портал посчитал, что полицейские закупили планшеты по 400 тысяч тенге каждый.