Наверняка у многих в гараже найдется пару замков. Лежат, ржавеют, а выбросить жалко. Не спешите выбрасывать старые навесные замки, если заметили на них ржавчину. От ржавчины можно легко избавиться и замок может еще послужить. Попробуйте замочить замок, можно вместе с ключами на ночь в керосине. Именно в керосине, не в бензине.Утром ржавчина сойдет. Протрите замок тряпочкой, почистите песком, смажьте и пользуйтесь. Замок, как новенький. Также керосин помогает, если навесной замок на гараже замерз и не открывается.