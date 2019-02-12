После рождения ребенка я просто не знала, что делать с этой проблемой. Перепробовала разные шампуни, но становилось только хуже… На помощь пришла моя мамочка, посоветовав простой рецепт. Возьмите 1 ст.л. свежевыжатого сока репчатого лука и 2 ст. л. водки – смешайте. Нанести на корни волос и укутать голову на 1 час перед мытьем. После этого вымыть голову любым шампунем с добавлением на 1 порцию шампуня 5 капель масла чайного дерева. Делать 1 раз в неделю на протяжении 4 месяцев. Результат виден уже с первого применения. Это средство помогло мне забыть о перхоти. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!