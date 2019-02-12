Оценки "удовлетворительно" будет достаточно, даже если студент получил её уже на пересдаче, сообщает Informburo.kz.

Министерство образования и науки Казахстана предлагает начислять государственную стипендию всем студентам, вне зависимости от того, как они сдали экзамены.

Сейчас ежемесячную стипендию начисляют только тем обучающимся по государственному образовательному заказу студентам, которые на экзаменационной сессии получили эквивалент оценкам "хорошо" и "отлично". Оценка "удовлетворительно", как и отправка на пересдачу лишают студента стипендии на следующий семестр. В МОН хотят сделать оценку "удовлетворительно" достаточной для сохранения стипендии. Более того, стипендию продолжат начислять и тем студентам, которые не сдали экзамен, но на ретейке получили хотя бы оценку "удовлетворительно". В министерстве пояснили, что их предложение связано с Годом молодёжи в Казахстане и инициативой Президента о комплексной поддержке молодых людей. "Считаем целесообразным государственную стипендию выплачивать всем студентам, обучающимся по государственному образовательному заказу. Такая мера полностью будет соответствовать сути стипендии как социальной помощи обучающимся", – добавили в МОН РК.