Иллюстративное фото из архива "МГ" 11 февраля прошло заседание общественного совета с участием акима ЗКО Алтая Кульгинова, его заместителей, руководителей департаментов и управлений, представителей партий и неправительственных организаций. Как рассказал глава региона, в области ведется работа по совершенствованию крупных предприятий. Так, на территории завода "Омега" Уральским трансформаторным заводом предусмотрено строительство второго завода. – Заводами "Зенит" и "Гидроприбор" подписаны трехгодичные соглашения о загрузке производственных мощностей. Министерством энергетики утвержден график поставок топлива заводом АО «Конденсат». АО «ЗКМК» совместно с европейскими компаниями рассматриваются пути привлечения новых технологий, - отметил Алтай Кульгинов. Стоит отметить, что в 2018 году в области было построено 432 тысячи квадратных метров жилья, что на 40 тысяч квадратных метров больше по сравнению с прошлым годом. – Для жителей области за последние три года введено в эксплуатацию свыше одного миллиона квадратных метров жилья. Из строящихся 3 500 квартир получили жилье тысячу семей. По сносу аварийного и ветхого жилья идет активная работа. Всего в области 132 таких дома, из них 41 дом находится в Уральске. Мы уже снесли 11 домов, на их месте строятся семь новых домов. Сданы в эксплуатацию три новых дома, 52 семьи получили собственное жилье. По программе «7-20-25» 154 семьи получили новые квартиры, - рассказал глава региона. По словам Алтая Кульгинова, в 2019 году будет продолжена работа по модернизации сферы здравоохранения. – В 2019 году мы оснастим станции скорой помощи новыми автомобилями. Это будут кареты скорой помощи и реанимобили, потому что есть правило золотого часа. Если в первый час вызова скорой помощи будет оказана качественная медицинская помощь, то шансов на благополучный исход будет больше. Мы сейчас подводим расчеты. Часть машин будет закуплена за счет республиканского бюджета, часть - за счет местного. Кроме этого, есть еще вопросы по капитальному ремонту сельских амбулаторий, медпунктов, районных больниц. В прошлом году мы отремонтировали 19 объектов здравоохранения, большая часть из которых находится в районах и отдаленных селах, - заявил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.