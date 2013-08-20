Фото с сайта azh.kz Фото с сайта azh.kz Для представления нового руководителя областного департамента юстиции в Атырау прибыл исполняющий обязанности ответственного секретаря Министерства юстиции РК Канат ТАЖИБАЕВ. Коллективу был представлен новый начальник, им стал Сагынбай ТУРГАРИН. 33-летний Сагынбай ТУРГАРИН является местным кадром. Родился в Махамбетском районе. Окончил Атырауский государственный университет имени Х. ДОСМУХАМЕДОВА, юрист по специальности. До официального назначения занимал должность исполняющего обязанности начальника данного ведомства. На встрече с коллективом принимали участие и местные власти. Первый заместитель акима области Гумар ДЮСЕМБАЕВ отметил, что акимат и департамент юстиции работают в тесном контакте. Все решения акимата проходят через регистрацию в юстиции. Также он отметил, что местные власти ценят данное назначение, так как в министерстве поддержали местные молодые кадры.