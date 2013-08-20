Четверо мужчин в поисках металлолома спустились в недействующее канализационное очистное сооружение АО «Акбулак», где получили отравление парами газа. Спасатели предполагают, что это был метан. В результате трое спустившихся мужчин погибли, все трое были родными братьями в возрасте 31 и 33 лет. Еще один 29-летний мужчина был госпитализирован. В ликвидации ЧС были задействованы: 18 человек личного состава и 3 единицы техники службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области, 4 человека и 1 единица техники ГУ «ОСО» МЧС РК, 4 человека и 1 единица техники РГКП «ЦШПВАСС» МЧС РК, 3 человека и 1 единица техники ГУ «ЦМК» МЧС РК, - сообщила пресс-секретарь ДЧС Актюбинской области Айгерим НАУРЫЗБАЕВА. По некоторым данным, спасателей на место происшествия вызвал приятель погибших, который во время их спуска в канализационное сооружение оставался на поверхности.