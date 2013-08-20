Фото today.kz Фото today.kz Третьим вице-президентом Гражданского Альянса Казахстана стал известный журналист, историк и общественный деятель Артур Платонов, сообщает официальный портал Альянса. В электронном голосовании по выбору третьего вице-президента приняли участие 27 членов организации, 25 из них высказались за кандидатуру Платонова. Артур Платонов - бывший руководитель и ведущий рейтинговой программы "Портрет недели", директор собственного вещания канала КТК. Обладатель премии "Лучший тележурналист страны". В 2010 году награжден наиболее почетной государственной наградой - орденом "Курмет" за особые заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, а также за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность. Источник: today.kz