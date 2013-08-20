В Уральске в колонии общего режима начался бунт

- О происшествии мы узнали сегодня ночью, - рассказывает мать одного из осужденных Толыс ХАЙРУЛЛИНА. - Наших детей видели жильцы пятиэтажки, которая стоит неподалеку. Они рассказали, что там все кричат, орут. Никого из родных на территорию не пускают. Кого-то забирают на «Газели», а чей там ребенок, мы не знаем. Только на улице ходим и ждем. Всего у пропускного пункта собралось около 30 человек, в том числе с маленькими детьми, приехавшие на длительное свидание. Никого из них на территорию колонии не пускали, но люди все равно записывались на свидание и передачи. Некоторые пытались выломать железную дверь и войти. Они просили охранников позвать начальника колонии, а также показать им родных. - Сегодня их опять будут прессовать, - плача рассказывает Рабига АХМЕТОВА, мать заключенного. - У меня там сын избитый лежит, без движений. Их целый день били вчера. И сегодня их опять будут бить. Примерно к 11 часам к собравшимся вышли сначала начальник колонии и городской прокурор. - Список сейчас определяется,- сказал прокурор г. Уральск Айдын РАШИДОВ. - Весь список вам будет предоставлен. Свидания все получат. Все живы и здоровы. Ну, здоровы, не могу сказать, но живы. Сейчас медики работают. Все атырауские, уральских там практически нет. Дайте нам час времени. Собравшимся пообещали, что на длительные свидания их начнут запускать примерно через час, передачи также будут принимать. Вот только коротких свиданий сегодня не будет. - Ряд осужденных не согласились выполнять законные требования администрации, - сказал начальник режимного учреждения 170/2 Адильхан ЕРГАЛИЕВ. - Поэтому поводу сейчас пришли все фискальные органы. Уведомили прокуратуру, КНБ, ДВД. Проводится служебная проверка. Никто никого не укрывает. Прошу вас выполнять все законные требования. Здесь режимный объект. Здесь есть представитель ДВД. Кроме того, тех кто не записался на свиданье, попросили разойтись. Но женщины перелазили через забор, пытались пройти под воротами. Они сказали, что не уйдут до тех пор пока не увидят своих родных. Фото Серика НИХОВА, Медета МЕДРЕСОВА