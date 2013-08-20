фото пресс-службы МО РК. фото пресс-службы МО РК. В России на международных соревнованиях по танковому биатлону казахстанские военнослужащие заняли второе место, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК. Международные соревнования "Танковый биатлон" впервые проводились в поселке Алабино, неподалеку от Москвы. "Соревнования проводились на новых танках Т-72Б. В ходе состязаний экипажи должны были пройти дистанцию в 20 километров. Результат, как и в олимпийском биатлоне, складывался по совокупности пройденного времени и пораженных целей", - уточнили в ведомстве. Первым стал танковый экипаж из России. Второе место занял экипаж из Казахстана. Третье и четвертое место заняли экипажи из Беларусии и Армении. Медали "За укрепление боевого содружества" участникам соревнований вручил министр обороны России Сергей Шойгу. "Успех Казахстану обеспечили командиры экипажа старший лейтенант Джанат Куанышев и сержант Мирас Нурко, наводчик орудия старший сержант Калиолдин Айдын, механик-водитель ефрейтор Тусупов Максат", - отметили в ведомстве.