фото с сайта autoline-eu.ru фото с сайта autoline-eu.ru В результате поисковых работ в районе Ленгера обнаружили пропавший вертолет, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Вертолет «Еврокоптер-130» компании «Саут-ойл» пропал в минувшие выходные в районе города Ленгера, что в Толебийском районе Южно-Казахстанской области. «19 августа в ходе поисковых работ в 08.20 вертолетом МИ-17 МО РК пропавший вертолет «Еврокоптер-130» с четырьмя членами экипажа (Сейтжанов Б. 1983 года рождения, Мукадас А. 1981 года рождения, Жолымбеков Т. 1987 года рождения, пилот Накалиев К. 1971 года рождения) обнаружен на берегу озера Макпал», - уточнили в пресс-службе. Жертв и пострадавших нет. В поисковых работах участвовали 87 человек, были задействованы 8 единиц техники и 2 вертолета.