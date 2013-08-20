фото Алмаза Толеке фото Алмаза Толеке Общественный комитет по защите Мухтара Аблязова обратился к президенту Франции Франсуа Олланду и депутатам Европарламента с просьбой не экстрадировать банкира в Казахстан и другие страны СНГ, сообщает корреспондент Today.kz. «Казахстанское правосудие дискредитировало себя. Мы считаем, что экстрадировать Мухтара Аблязова в Казахстан нельзя ни в коем случае. Есть правило в Европе, что если страна не выдает запрашиваемого человека, то она судит его у себя», - сказал общественный деятель Амиржан Косанов. При этом защитники банкира считают экстрадицию Аблязова в Украину и Россию также неприемлемой. По их мнению, тесные связи между странами помешают правосудию. Как заявляют активисты, если суд по делу Аблязова будет проходить в Европе, то он привлечет внимание иностранных журналистов и станет максимально прозрачным. Обращение, по словам членов комитета, поддержали общественные деятели и оппозиционеры, среди которых Булат Абилов, Сергей Дуванов, Евгений Жовтис и другие.