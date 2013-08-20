фото с сайта azh.kz фото с сайта azh.kz Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии обратились к Нурсултану Назарбаеву и Бараку Обаме с просьбой оказать содействие в организации встречи руководителя СМК и МКПЧ ЦА Мурата Телибекова и акима Алматы Ахметжана Есимова, сообщает Today.kz со ссылкой пресс-службу Союза Мусульман Казахстана. Как утверждает Телибеков, он не может добиться встречи с акимом Алматы на протяжении вот уже двух месяцев. Глава Союза мусульман Казахстана заверяет, что придет на встречу "без сопровождения и личной охраны, не будет иметь при себе холодное, огнестрельное, химическое и бактериологическое оружие, аудио и видеозаписывающую аппаратуру, бойцовских собак, водометы и слезоточивый газ". Причем независимые наблюдатели готовы предоставить гарантии выполнения вышеперечисленных условий. Напомним, что в июне нынешнего года Телибеков пытался организовать встречу Есимова с жителями Южной столицы для обсуждения наболевших вопросов социального характера. Однако, в день акции Телибекова задержали сотрудники полиции, прибывшие к нему домой рано утром. По мнению главы Союза мусульман, сделано это было намеренно, для срыва акции. Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, Телибеков был арестован по статье 373 часть 3 Административного кодекса "за организацию несанкционированного митинга". За это нарушение он получил 7 суток ареста.