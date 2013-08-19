По предварительной информации стало известно, что люди, проходящие реабилитацию в лечебно-профилактическом центре, напали на главного врача Ерлана ШУМБАЛОВА. Однако эта версия не подтвердилась. - Меня никто не избивал, - рассказал.- Я живой и здоровый, вот сейчас разговариваю с вами. Полиция здесь по одному материалу работает. Знаете же, какой у нас здесь контингент. По словам официального источника, сотрудники ЛПУ действительно вызывали полицию «из-за хулиганских действий содержащихся там людей». Областное наркологическое специализированное лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 180 человек. Сейчас оно заполнено практически полностью. Здесь принимают на принудительное лечение по решению суда алкоголиков и наркоманов.