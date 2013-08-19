- По всей стране проводится республиканская акция «Дорога в школу», направленная на обеспечение инвентарем учебного процесса школьников, - рассказал Махамбет АБИСАТОВ. - В рамках этой акции по единогласному решению трудовых коллективов полицейские нашей области перечислили свою однодневную заработную плату пяти учебным заведениям. Как стало известно, всего полицейские собрали 5 миллионов тенге. На брифинге Махамбет АБИСАТОВ вручил директорам областной вспомогательной школы-интернат №15 для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областной специализированной школе-интернат для детей с нарушением слуха и речи, Кушумского детского психоневрологического медико-социального учреждения, СОШ №30 и Теректинскому районному дому детского творчества сертификаты и платежные поручения по одному миллиону тенге. По словам начальника ДВД, в этих учебных заведениях обучаются 2578 детей, проживают 52 сироты, 65 детей-инвалидов, 36 детей, оставшихся без попечения родителей, 106 детей из малообеспеченных семей и 128 из многодетных семей. - Мы искренне желаем и надеемся, что наша бескорыстная помощь поможет сегодняшним школьникам в обретении знаний, которые помогут им завтра твердо встать на ноги и быть достойными гражданами нашей страны, - заключил АБИСАТОВ.