Первая авария произошла днем 16 августа на 37 километре автодороги Уральск-Атырау возле поселка Большой Чаган Зеленовского района. - 27-летний водитель на автомашине «ВАЗ-21013» при выезде с данного поселка на автодорогу не уступил дорогу автомашине «Ниссан-Патрол», которая двигалась по главной дороге, и произошло столкновение транспортных средств, - рассказал. - За рулем «Ниссана» был 22-летний житель Атырауской области. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 60-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ-21013» от полученных травм скончались на месте ДТП. Трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование ведет Зеленовский РОВД. Вторая авария произошла вечером того же дня возле поселка Каратобе. 52-летний водитель «Фольксваген-Гольф-3» не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» скончался на месте аварии. Его 51-летняя пассажирка с диагнозом «ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом 6-го ребра справа» госпитализирована в Каратюбинскую райбольницу. По словам Нуртая ЛЕЗОВА, еще одно ДТП с участием 4 машин произошло 18 августа на проспекте Евразия. - 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомашине «Москвич-412», не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с «Ауди В4», которая ехала перед ним, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - «Ауди» столкнулась с впереди стоящей на светофоре «Тойота Камри», а «Тойота» врезалась в «Ладу». К слову, в ДТП никто не пострадал, лишь владельцам авто нанесен ущерб. Самое интересное, что у водителя «Москвича» не было прав, точнее, он не значился в базе, как получивший когда-либо права. Да и документов на «Москвич» тоже не было. К слову, сначала года в ЗКО зарегистрировано 285 ДТП, в них погибли 43 человека и ранены 366 человек.