Фото с сайта www.liveinternet.ru Фото с сайта www.liveinternet.ru Около 140 килограммов рыбы осетровых пород изъяли сотрудники водной полиции у местного жителя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. - 18 августа примерно в 23 часа сотрудниками водной полиции на Дамбинской трассе возле автозаправочной трассы был остановлен автомобиль «ВАЗ-21723». При обыске  в кузове автомашины было обнаружено более 140 килограммов рыбы осетровых пород, - сообщает пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Водителем, перевозившим ценный груз, оказался житель села Дамба 1988 года рождения. По словам извозчика, рыбу он приобрел у нескольких сбытчиков. В настоящее время парень задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 183 УК РК.