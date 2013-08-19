Задержание силовики провели ночью 18 августа на кольцевом участке в районе поселка Бурлин. Молодые люди ехали на разборки в Аксай. - Была задержана автомашина «Лексус-470» белого цвета, - рассказал Армат УРАЗАЕВ. - За рулем автомашины находился уроженец Сырымского района Багдат ЕДРЕСОВ. Кроме него в салоне находились еще пятеро молодых людей в возрасте 19-22 лет. Большая часть из них - уроженцы Сырымского района, которые сейчас проживают в Уральске, Сырымском и Бурлинском районах. Среди данных лиц есть ранее судимые за совершение хулиганских действий и причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. В багажнике «Лексуса» полицейские обнаружили спортивную сумку, в которой были: пистолет системы «ПМ-9 мм» с семью снаряженными в магазине патронами, обрез одноствольного охотничьего ружья марки «ИЖ» 12-го калибра со стертыми номерами, 9 патронов 12 калибра, 3 патрона 16-го калибра, 1 кухонный нож и три маски с прорезями для глаз и рта. Кроме того, при личном осмотре задержанных у них были изъяты кастет кустарного производства, два раскладных ножа, один травматический пистолет «Оса». Также у одного из молодых людей силовики обнаружили спичечный коробок с веществом растительного происхождения. По словам Армата УРАЗАЕВА, молодые люди являются членами ОПГ «Тайпак». В Аксай задержанные ехали на разборки. Причины разборок оказались «бытовыми». Задержанные рассказали, что переехали в Бурлинский район. Однако местные ребята сказали им «ходить ровно». Молодым людям, видимо, «ходить ровно» не захотелось. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 251 УК РК – «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия».