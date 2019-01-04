Иллюстративное фото с сайта www.matritca.kz

Приговором суда № 2 города Атырау трое подсудимых признаны виновными по ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения,а также запрещенными к пользованию видами животных". Им назначены наказания в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

- Этим же приговором еще один подсудимый был оправдан по ч.1 ст.262 УК РК "Создание и руководство организованной преступной группы". Также оправданы еще двое местных жителей по ч.2 ст.262 УК РК "Участие в организованной преступной группе". Еще двоих подсудимых оправдали по ч.2 ст.262 и ст.339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных". В их действиях состава преступления не было, - рассказали в пресс-службе суда №2 города Атырау.

Отметим, что органом досудебного расследования один из подсудимых обвинялся в том, что он в период с августа 2017 года по январь 2018 года организовал на территории Атырауской области преступную группу для занятия незаконного хранения и реализации рыб осетровых пород, в которую вошли еще четыре жители города Атырау и Атырауской области.

- Уголовное дело рассматривалось в суде №2 города Атырау несколько месяцев, по результатам которого суд согласился с обвинением, предъявленным троим подсудимым только в части статьи 339 УК РК за незаконное обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных. В остальной части обвинение не нашло своего подтверждения, - уточнили в пресс-службе.

Приговор суда вступил в законную силу.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.