Иллюстративное фото из архива " МГ " 5 января в Западно-Казахстанской области, а также на территории города Уральск ожидается туман, гололед, метель и усиление юго-западного ветра 9-14 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду.