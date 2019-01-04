В последние дни 2018 года на конкурсе была продана 100% доля участия в ТОО «Жайык Таза Кала». В городском отделе финансов отметили, что ТОО «Жайык Таза Кала» было включено в комплексный план приватизации, который утвержден правительством Казахстана. В 2017 году предприятие пытались три раза передать в доверительное управление с правом выкупа. Но конкурсы были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия участников. Три раза по этой же причине не состоялись конкурсы и в 2018 году. 7 ноября прошел первый конкурс по продаже 100% доли участия в ТОО «Жайык Таза Кала». Предприятие оценили в 1 млрд 169 млн тенге. Но и этот конкурс не состоялся. - 27 декабря состоялся конкурс. Он прошел методом понижения до 50% оценочной стоимости предприятия. Было 6 участников. Победитель предложил наивысшую сумму – 777 млн тенге. В течение 10 дней мы должны подписать договор. Потом в течение месяца последует оплата. И тогда новый собственник по акту приемки-передачи приступит к работе в ТОО «Жайык Таза Кала», - сообщил руководитель отдела финансов города Уральск Ербол Шукургалиев. На предприятии сообщили, что они продолжают свою работу в круглосуточном режиме. С начала зимы с улиц областного центра вывезено более 150 тысяч кубометров снега.Руслан АЛИМОВ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.