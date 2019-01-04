Мать детей три года назад оставила четверых детей и ушла из семьи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Супруга Есляма Айтмабетова ушла из дома, когда младшей дочери было всего 11 месяцев. С тех пор он её не видел.
– Слышал, что она замуж вышла. К детям она не приходила, никогда не интересовалась их судьбой. Дети тоже особо не скучают по ней. Наверное, обижены на неё. Я подавал на алименты. Но её не могут найти. От государства получаю пособие на четверых детей 10 тысяч тенге. Этих денег не хватает даже на хлеб, - рассказал глава семейства.
Своего жилья у семьи нет. Еслям Айтмабетов с детьми и престарелой матерью живут в крохотной комнатушке в 20 квадратных метров по адресу Жунисова, 98. За это жилье мужчина платит 35 тысяч тенге. Оплата за коммунальные услуги в эту сумму не входит.
По хозяйству Есляму помогает 70-летняя мама. Самига апа говорит, что после ухода снохи она переехала к сыну и, несмотря на свой преклонный возраст, старается выполнять всю работу по дому.
– Я готовлю еду, собираю детей в школу, купаю младших. Всю пенсию трачу на еду. Труднее всего приходится 14-летней Эльнаре. Она же уже подросток. Ей нужна своя комната. Переодевается в коридоре. У нас шесть человек спят в одной комнате. Дети разнополые. Старшему Ильясу 15 лет, Мирасу восемь лет и самой младшей Эмилии всего 4 года. Старшие ходят в школу, а Эмилия посещает детский сад. Я как могу помогаю сыну, смотрю за детьми. Но здоровье уже подводит. Сердце болит, давление скачет. Переживаю за них. Что с ними будет, когда меня не станет? Дети ведь ни в чем не виноваты, - говорит 70-летняя мать Есляма Самига апа.
По словам главы семейства, в очередь на жилье он встал в 2014 году.
– Два года назад я стоял под номером 1924. В прошлом году я числился в очереди уже под номером 5000. Обращался в акимат. Но там говорят, что нужно ждать своей очереди. Я сам работаю на мебельной фабрике. В прошлом году руководство фабрики подарило нам шкаф и детскую кровать. Со школы тоже помогают одеждой. Я стараюсь подрабатывать в выходные, чтобы были хоть какие-то деньги. Дети ведь всегда есть хотят. Но больше всего мы нуждаемся в собственном жилье. В этом доме удобств никаких нет. Туалет на улице. Купать детей приходится в небольшой кухне. В зале нам приходится и спать, и есть, - говорит Еслям Айтмабетов.
Стоит отметить, что семья Есляма будет рада любой помощи.
Если кто-то желает помочь семье, можно перечислить средства на счет Кaspi Gold 5169 4931 4797 9978 либо позвонить на номер Есляма: 87052163985.
Напомним, в феврале 2018 года Еслям Айтмабетов уже обращался за помощью
к неравнодушным жителям города. Тогда семья жила в доме по улице Шевченко, в районе центрального рынка, и также нуждалась в жилье. По словам мужчины, тогда ему помог один из депутатов и оплатил стоимость аренды квартиры на три месяца.
