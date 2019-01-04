Иллюстративное фото с сайта VladNews.ru Трое молодых людей промышляли грабежом в ноябре и в декабре. Они похищали из магазинов терминалы с деньгами, разбивали их и извлекали из них купюры. - Таким образом, за два последних месяца грабители похитили в общей сложности около 1 миллиона тенге. В настоящее время все трое молодых людей задержаны. По всем указанным нарушениям начато досудебное расследование по статьям ч.2 ст.191 УК РК "Грабеж" и ч.2 ст.188 "Кража". Другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.