Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению службы спасения, в ЗКО из-за сильной метели закрыты трассы Казталовка-Жанибек-граница РФ, Онеге-Бисен-Сайхин, Жангала- Сайхин, Таскала-Аккурай-Болашак, Беспишен-Караоба-Кошанкол, Ажибай-Саралжын, Жалпактал-Жулдыз-Карасу, Чапаево-Жангала-Сайхин и Таскала-граница РФ.