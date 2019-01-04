Результаты судебно-медицинской экспертизы костных останков, найденных под фундаментом жилого дома в селе Приуральное Бурлинского района ЗКО, стали известны в конце декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил начальник Бурлинского районного отдела полиции Даурен Утегулов, в конце декабря экспертиза установила, что останки (на СМЭ было отправлено четыре черепа и кости) видимых повреждений не имеют. Стало известно, что в земле они пролежали около 80 лет. То есть находку можно отнести к тридцатым годам прошлого столетия. Что это было – массовое захоронение жертв голодомора, пришедшего как раз  на первую половину ХХ века, или же это братская могила расстрелянных в годы репрессий, остается только предполагать. Напомним, в ноябре в селе Приуральное Бурлинского района в под фундаментом жилого дома были найдены человеческие костные останки. Останки обнаружил сын пенсионерки Марии Сутеевой, которая проживает в этом доме. Мужчина рассказал, что несколько лет назад они проводили в дом воду и бульдозером рыли яму. Они заметили, что под домом пустота, однако не обратили на это внимание. Далее мужчина рассказал, что его начали мучить сны. Он стал копать и обнаружил останки людей.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.