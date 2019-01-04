Скриншот с видео В департаменте Национального бюро по Атырауской области прокомментировали задержание руководителя ГУ "Управление образования Атырауской области", его заместителя и главного бухгалтера подведомственной организации по факту хищения бюджетных средств. - В настоящее время ведется досудебное расследование. Иные сведения, в соответствии со статьей 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежат разглашению, - сообщил в ходе брифинга директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин. Напомним, о задержании руководителя управления образования области сообщил заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов. Он заявил, что в ведомстве проведут аудит. M_fRm3P5aJI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ