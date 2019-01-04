Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

3 января был сдан новый девятиэтажный жилой дом, который располагается по ул. Гагарина, 1/1. Подрядчиком является ТОО "Караванный путь". Строительство дома обошлось в 1,2 млрд тенге. – Год назад на месте этого дома располагался старый двухэтажный ветхий дом, который был признан аварийным. Жителей дома мы переселили во временное жилье. 12 семей получат новые квартиры, - рассказал представитель ТОО "Караванный путь" Замир Ихсанов. Поздравить новоселов приехал глава региона Алтай Кульгинов, который в торжественной обстановке вручил новоселам ключи от новых квартир. Дом был построен по программам "Нурлы жер" и "7-20-25". – Хочу поздравить всех с наступившим Новым годом и пожелать всем здоровья, мира и благополучия. Это очень символично, что в новый год вы переезжаете в новые дома. Это и есть забота государства. Два года назад, когда мы сносили старые дома, вы не верили, что за такой короткий срок можно будет построить большой светлый дом. Я благодарю всех за совместную работу, в том числе и застройщика, строителей. Подрядчик инвестировал свои средства. Ключи от 12 квартир будут вручены жильцам ветхого дома, а остальные квартиры будут реализованы по программам "Нурлы жер" и "7-20-25" и через "Жилстройсбербанк". Это и есть партнерство государства и бизнеса, - отметил Алтай Кульгинов. Как рассказал руководитель управления строительства Алтынбек Кайсагалиев, в середине января этого года будет сдан еще один девятиэтажный дом по улице Курмангазы, 198, который также был построен на месте аварийного дома. – В этом году планируется сдача нескольких новых домов. Жилье будет реализовано по государственным программам "Нурлы жер" и "7-20-25". В городе насчитывается 43 аварийных дома. С начала реализации программ мы уже снесли 16 аварийных домов. Эта работа будет продолжена, так как она выгода всем. Застройщики получает возможность реализовывать свои квартиры, а местные исполнительные органы решают проблемы с ветхими домами, - рассказал Алтынбек Кайсагалиев. Новоселы были счастливы получить свои долгожданные квартиры и с радушием звали всех в гости. – Я жил в аварийном доме с 1985 года. Условия были ужасными. Но сейчас мы очень счастливы, что будем жить в новых, светлых и теплых квартирах. Огромное спасибо акиму, строителям и всем, кто поспособствовал этому радостному дню. Дом построили быстро. На время строительства мне даже предложили временное жилье. Сказали, что можно даже не платить. Но я отказался. Жил у сына. Но теперь у меня есть своя квартира, - рассказал владелец новой квартиры Николай Чуркин.