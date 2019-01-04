В Уральске ожидается пасмурная погода, возможен снег, днем столбики термометров покажут 0 градусов, ночью -10. В Атырау переменная облачность, осадки. Днем 1 градус выше нуля, ночью -3. В Актобе также переменная облачность, ожидается снег. Днем -7 градусов и до 16 градусов мороза ночью. В Актау пасмурно, снег с дождем, днем 7 градусов выше нуля, ночью до +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.