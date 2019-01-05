Ржавчина с хромированного бампера автомобиля убирается за пару минут, если протереть поверхность смоченным в «Коле» смятым листом алюминиевой фольги. Потом останется только натереть металл до блеска сухой тряпочкой или газетой.Редкое моющее средство справится с въевшимися пятками на кафеле также эффективно, как это сделает «Кола». Газировкой пропитывают губку, после чего протирают загрязненные места на кафельной плитке. Нужно оставить напиток на пару минут на поверхности покрытия, после чего грязь и налет убираются сухой тряпочкой.Подгоревшая еда отстанет от сковороды или кастрюли намного быстрее, если залить ее небольшим количеством «Колы». После 15-20 минут химической реакции вам будет гораздо проще справиться с въевшимися остатками пищи. Прокипятив колу в чайнике, можно избавиться от накипи.Малоприятное занятие можно сделать проще и эффективнее, если смочить ершик Колой. Возможности туалетного утенка никто не умаляет, но «Кола» лучше и быстрее справляется со старой грязью в труднодоступных местах.Поливать цветы «Колой» категорически запрещено, а вот поставить блюдечко с напитком рядом с пораженным вредителями растением рекомендуется. «Кола» действует не хуже самого разрекламированного пестицида. Паразитам нравится сладковатый аромат напитка, они принимают его за цветочный нектар. Поэтому вредители залезут в блюдце с напитком, а выбраться обратно уже не могут.Если вы что-то красили и запачкались, то можете использовать вместо растворителя «Колу». Она устранит следы краски как с рук, так и с других поверхностей. Не забудьте протереть обработанные места мыльной водой, чтобы убрать остатки сладкой воды.Даже самый ржавый болт открутится, если пропитать его «Колой». Содержащаяся в напитке ортофосфорная кислота применяется на производстве для очищения металлических поверхностей от ржавчины. После отмокания проблемной гайки или болта их открутить становится проще.Необязательно заказывать и оплачивать услуги чистильщика бассейна. Можно залить в воду два литра «Колы» и оставить на день. Потом спустить воду и оценить перемены во внешнем виде бассейна.Если очиститель окон или стекол в машине неожиданно закончился, а под рукой есть бутылка «Колы», то можно использовать этот напиток. Он справится не хуже разрекламированных моющих и чистящих средств. Единственное условие: протрите салфеткой оставшиеся на поверхности частицы сахара.Баночка «Колы», влитая в барабан стиральной машины, поможет избавиться от въевшихся пятен. Порошок и кондиционер нужно добавлять обязательно, напиток — это только вспомогательный компонент.