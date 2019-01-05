С давних времен ремонт планировался на лето- сезон отпусков. Именно в эти теплые месяцы многие тратили на обустройство и благоустройство своего жилья. Сейчас все поменялось. И эти изменения в лучшую сторону, поскольку  делать ремонт зимой во многом выгоднее, чем летом. Не стоит откладывать до лета: зимой ремонт квартиры дешевле на 10%. Зимой строительные магазины в связи с уменьшением спроса предлагают хорошие скидки на свою продукцию. Сезонные скидки могут достигать 15%. Очень часто с большой выгодой можно приобрести плитку и линолеум. Также, ввиду окончания сезона возрастает конкуренция между строительными бригадами. Они готовы идти на большие скидки. Чтобы клиент остался у них. Куда дешевле зимой устанавливать пластиковые окна, чем летом. Вам могут предоставить скидку до 30%. Не мало важное преимущество проведения ремонта зимой отсутствие высокого покупательского интереса в строительных магазинах. Это позволяет без спешки сделать свой выбор и добрать при просчете нужный материал, не боясь, что он закончится. Зима - идеальное время для высыхания строительных смесей, поскольку в период отопительного сезона воздух в помещениях становится более сухим и теплым. В огромном ассортименте материалов для отделки остается лишь правильно их выбрать. Главное, чтобы влажность воздуха не опускалась ниже 55%. Особенно зима отличное время для качественной проклейки обоев. Летом в квартире часто дуют сквозняки в открытые окна, зимой окна закрытые и риск получить пузыри, волны и другие дефекты заметно снижаются. Также важны эти благоприятные условия для укладки кафеля, возведения перегородок и окрашивания любых поверхностей. Когда окна закрыты температура и влажность в квартире находятся на стабильном уровне. Главное, чтобы температура в помещении не опускалась ниже +5 градусов.