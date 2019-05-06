Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет 8 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Шествие участников "Бессмертного полка" будет организовано с улицы Н.Тлендиева (возле здания компании «КазМунайГаз») до «Вечного огня» в парке «Победы». Сбор участником шествия в 10.30, начало шествия - 11.00. Регистрация участников проводится в Атырауском городском ресурсном центре, расположенном по адресу: мкрн. Нурсая, дом 23 или по эл.почте [email protected]. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.