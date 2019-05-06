Появилось видео, снятое кем-то из пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолёта SSJ100. Видно- на борту паника, в салоне задымление. D92rHtN9JL4 Как сообщал “Интерфакс” со ссылкой на источник: «По предварительным данным, из-за попадания молнии, экипаж утратил связь с диспетчером. Потом отказала автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо. Самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и перелетом почти 1400 м. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойки шасси разрушились. Возможно, сломанные элементы попали в двигатель, который загорелся». Также основной причиной гибели людей в хвосте самолета, оказалась попытка некоторых пассажиров достать свой багаж с полок: « Из опроса очевидцев получается, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов и они погибли в огне”. «Перед вылетом экипаж любого судна всегда дает четкие инструкции пассажирам». «Экстремальная ситуация - люди действуют машинально, пытаясь спасти личные вещи и не думают, что это смертельно опасно как для них, так и для других», — сказал источник. В Мурманской области объявлено 3 дня траура, семьям погибших выплатят по 1млн рублей, всем кто в больнице - 500 000.