Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным управления внутренней политики по ЗКО, на 6 мая в области проживают 85 ветеранов ВОВ, из них 63 ветерана живут в Уральске. Местными исполнительными органами подготовлены планы мероприятий по оказанию мер поддержки ветеранам и их чествованию. Акиматы самостоятельно устанавливают размер единовременной денежной выплаты, исходя из возможностей своих бюджетов. – Наряду с выплачиваемыми специальными государственными пособиями из республиканского бюджета инвалидам и участникам ВОВ и лицам, приравненным к ним, исходя из возможностей местного бюджета предусмотрены определенные виды социальной помощи. Основными из них являются единовременная социальная помощь к праздничным и памятным датам и ежемесячная социальная помощь на оплату коммунальных услуг, - сообщил руководитель управления занятости и социальных программ ЗКО Алтай Кулкаев. Стоит отметить, что участники и инвалиды ВОВ получат ко Дню Победы единовременную выплату в размере 300 тысяч тенге. – Жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, супруги умерших инвалидов ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших во время ВОВ, лица вольнонаемного состава получат выплаты в пределах правил, утвержденных районными, городскими маслихатами к праздничным и памятным датам. Кроме этого, они освобождены от оплаты коммунальных услуг, ежемесячно получают социальную помощь в размере 5 МРП, то есть 12625 тенге, - сообщил Алтай Кулкаев. Таким образом, в канун 74-ой годовщины Великой Победы единовременную социальную помощь получат 7184 человека. На эти цели из местного бюджета выделено 103,3 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.