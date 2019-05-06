- Эти мелкие мошки везде: на руках, на одежде, на глазах. Я уже закупилась средствами против мошек. В семье приходится чаще стирать: мошки пачкают одежду. Боюсь, а вдруг они кусают и заразны?, - говорит жительница Атырау Карина Гамирова. По словам горожан, такого нашествия мошек не было давно, говорят, что они - последствие сильного течения реки. Сейчас в Атырау просто так на прогулку не выйдешь, потому что замучает гнус. Мошкара лезет в уши, рот, нос. Как уверяет агроном-энтомолог Нурзиля Абдулова, это обыкновенные мошки и угрозы не представляют. - Конечно, кое-какие неудобства они причиняют. Но они не опасные насекомые, - сказала Нурзиля Абдулова, заметив, что в скором времени они исчезнут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.