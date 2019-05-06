Первые покупатели, пришедшие в супермаркет стали обладателями множества разнообразных подарков. Проводилась дегустация колбас, сыров, кондитерских изделий и выпечки собственного производства.Следует отметить, что, «Суровский» продолжает поддерживать репутацию одного из лучших супермаркетов города: в новом магазине представлено богатое разнообразие продуктов и товаров, продукции собственного производства как и в других супермаркетах торговой сети «Суровский».Только самое свежее и качественное, вы увидите на прилавках и витринах супермаркета: фрукты и овощи, детское и диетическое питание, колбасные изделия и сыры для самого изысканного вкуса, полуфабрикаты, разнообразные деликатесы и многое другое.Но главной визитной карточкой нового супермаркета является- конечно же, выпечка и различные блюда, приготовленные поварами торговой сети «Суровский». Ароматные хлебобулочные изделия, пироги, пирожки и другая выпечка, красующаяся на прилавках супермаркета, приготовленная заботливыми руками поваров и пекарей супермаркета, радует глаз, в воздухе витает непревзойденный аромат свежего хлеба, что, несомненно, вызывает аппетит.Также здесь можно купить различные кондитерские изделия к чаю и к семейному торжеству.В первый же день новый супермаркет посетило много покупателей, и все они были приятно удивлены - при оплате купленных товаров им дарили подарки: сладости и предметы бытовой химии.Заглянула сюда и семейная чета Ишиновых со своими малышами, проживающие в этом районе. - Нам очень нравятся супермаркеты «Суровский», потому что здесь всегда можно купить что-то вкусненькое, всегда все свежее. Особенно нам нравятся курочки-гриль и салаты. Хочется отметить также вежливое обслуживание. До этого мы ходили в магазин по проспекту Евразия, а теперь вообще легко стало. Ведь мы живем совсем рядом. Если придут неожиданно гости, можно быстро забежать сюда и купить готовую еду и десерт на стол. Очень рада новому магазину, - поделилась Марал Ишинова.Как отметила администратор нового супермаркета Эльмира Досмухамбетова, торговая сеть «Суровский» всегда стремится удовлетворить потребности горожан. - Мы не стоим на месте и стараемся разнообразить ассортимент товаров, порадовать наших покупателей новинками, особенно продуктами собственного производства. У нас каждый день будут проходить акции – это скидки на детское питание и другие виды продуктов.Кроме этого будет проходить вечерняя акция, то есть с 20.00 до 22.00 часов покупатели смогут купить со скидкой продукты нашего производства, например какое-нибудь блюдо или выпечку.Приглашаем всех за покупками, Вы обязательно останетесь довольны, - сказала Эльмира Досмухамбетова.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.