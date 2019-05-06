Фото из архива "МГ" 7 мая в 11.00 - спортивные мероприятия, ярмарка и праздничный концерт. Место проведения - площадь Первого Президента. 9 мая в 8.30 пройдет церемония возложения цветов к памятникам и монументам "Братская могила", "Девушки-герои", памятники Г.Жукову, Т. Масину, к монумент "Этих дней не смолкнет слава". Возложение цветов на площади Победы состоится в 9.30. 9 мая в 10.00 по проспекту Назарбаева пройдет шествие "Батырларға тағзым - Бессмертный полк". Сбор назначен на 9.00 возле сквера имени Молдагалиева. В 12.00 в городском парке культуры и отдыха пройдет акция "Солдатская каша". Завершится празднование Дня Победы в 20.00 праздничным концертом на площади Первого Президента. После окончания концерта будет организован праздничный салют. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.