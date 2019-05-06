Сколько удивительного таит наша планета... Не нужно уезжать в далекие страны — оно рядом. В Казахстане существует свой "бермудский треугольник" — остров Барсакельмес, где пропала целая экспедиция, и загадка этой аномальной зоны не разгаданы по сей день. Это место наполняют легенды и удивительные истории. 30 лет назад здесь просто испарилась целая экспедиция. Ходит легенда о загадке "белого тумана", если попадешь "затеряешься во времени". Барсакельмес - когда-то был островом на северо -западе Аральского моря, который со всех сторон омывало море. Название по-казахски означает - «идти, не возвращаясь». Сегодня Аральское море так обмельчало, что остров исчез, превратился в пустыню. Его нет на картах мира. Теперь эти места заповедные. Но странности происходят до сих пор, поэтому он входит в список самых мистических и загадочных мест. О большой воде, сейчас напоминает кладбище затонувших кораблей. Остров известен легендами: люди утверждали, что там видели доисторических животных, НЛО и нарушение временного пространства. Местные казахи, пересказывают историю о парнях, которые, прожили на острове пару лет, и стали сгорбленными стариками. Здесь даже была воинская часть. Солдаты много раз видели странный туман, который назвали линзой. В него запускали сторожевых собак, но обратно они так и не вернулись. Отправили танк с самой современной аппаратурой. Танк вернулся - покрытый инеем, но без бойца, но его одежда осталась… По достоверным версиям, зарождение всех невероятных историй связаны с тем, что в СССР эта зона была секретная и закрытая. Что не могло не порождать слухи. Однажды побывав там, убедитесь – мистики там нет. Но разные специалисты не перестают исследовать эту территорию, в поисках объяснений загадочных историй. Путешествуйте с нами! Посмотрите на 7 нерукотворных чудес света, на нашу землю из космоса, чтобы увидеть глаз Земли, откройте дверь в преисподнюю, наводящую ужас.  