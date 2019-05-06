Металлический шест был подвешен под корзину воздушного шара, а «танец в небе» снимался дронами. От трюков танцора захватывает дух. Но повторять за экстремалом не стоит, это опасно для жизни. MSfCaThxXGA На трюк Олега вдохновила мама. Для подготовки понадобилось около года. Все трюки, на высоте птичьего полета, выполнялись без страховки, а от разряженного воздуха было тяжело дышать. Теперь этот танец Олег повторит для Книги рекордов Гиннеса