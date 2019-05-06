«Это самолет российского производства, у нас он только один и принадлежит частной компании. На регулярных маршрутах такого типа воздушного судна у нас нет. То, что произошло - это страшная трагедия" - сказал министр инфраструктурного развития.Напомним вчера самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва-Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после взлета. Сложные метеоусловия не дали посадить самолет сразу. Причину пожара в двигателях выясняют. Погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа, всего на борту было 78 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил в Россию телеграмму с соболезнованиями.