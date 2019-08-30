Территория площади в 50 000 кв. метров была полностью отремонтирована. На новую гранитную плитку установили архитектурные композиции и фонтаны, появился музыкальный пешеходный фонтан. Рядом установлена трёхметровая мраморная домбра в центре многоугольного бассейна-основания с фонтаном. Домбру установили как дань уважения творчеству акына Махамбета Утемисова. Фонтан оборудован прожекторами для цветового эффекта и форсунками для эффекта "туман". Две другие фонтанные композиции выполнены в виде цветка и трёх чаш. Все деревья и цветы, которые ранее росли на площади, пересадили, а для автополива установили насосную станцию. Вся площадь освещается светодиодными светильниками и энергосберегающими лампами. По словам жителей, площадь просто не узнать. - Мы очень рады! С нетерпением ждали этого дня. Все очень нравится, современные фонтаны, в самый жаркий день станут первой необходимостью. Здесь можно отлично провести время с семьей, - сказал житель города Атырау Нурлан Алимбай. Отметим, что полной реконструкцией центральной городской площади имени Исатая и Махамбета, занималась компания «NCOC».