Иллюстративное фото из архива "МГ" Как пояснили в городском акимате, в связи с неустойчивой погодой, отопительный сезон был продлен до 20 апреля. С этого дня, в связи с повышением температуры воздуха, была прекращена подача тепла в жилые дома города. Медицинские организации, непрерывно принимающие больных во время пандемии, пока не отключаются от системы отопления. По словам специалистов, в этом году отопительный сезон в областном центре начался сложно, но завершился удачно. В городе обновлен ряд устаревших систем отопления. Также в мкрн. Нурсая в промежутке между домами №55 и №70 были заменены трубы 16 домов. Они подключены к централизованной системе отопления. - В ходе работ имели место и некоторые аварийные ситуации, что изрядно напрягало. Вначале были жалобы от жителей домов, перешедших на новую систему отопления. Однако выделенные на каждый адрес специальные группы держат под контролем систему отопления. В результате жалоб стало меньше, все завершилось удачно, - отметили специалисты.