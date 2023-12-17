15 декабря под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике преступности и противодействию коррупции при акимате области.

Заместитель начальника областного департамента полиции Абдигани Сейдуалиев в своем докладе рассказал о мерах по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. По его словам, среди подростков зарегистрировано 72 правонарушения, показатель снизился на 6,4%.

– Среди зарегистрированных преступлений превалируют преступления против собственности и общественного порядка. 65 из них совершены детьми. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 5,8%. Одна из подозреваемых – девочка. 13 подростков – в возрасте 14-15 лет, 52 – 16-17 лет. В этом направлении в целях предотвращения преступности с начала года совместно с соответствующими государственными органами проводятся ОПМ, – сообщил Сейдуалиев.

По словам акима области, необходимо принимать правовые меры к родителям, чьи дети нарушили закон.