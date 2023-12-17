В селе Сарыомир Теректинского района Западно-Казахстанской области открыли новую врачебную амбулаторию об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК. Поликлиника сможет обслуживать до 35 человек в день. Её оснастили современным медицинским оборудованием. Она обеспечит трудоустройство 22 человек в селе. Кроме кабинета врача общей практики, в амбулатории имеются процедурный, физиотерапевтический, стоматологические кабинеты, кабинет акушер-гинеколога, лабораторий, аптека и комната здорового ребенка.

Фото с сайта министерства здравоохранения РК

- На строительство объекта из республиканского бюджета было выделено 374 миллиона тенге. Здание медицинского учреждения построено в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Всего в рамках нацпроекта запланировано строительство 50 медицинских объектов. На сегодня из 12 запланированных, пять уже сданы в эксплуатацию, - сказано в сообщении.

В этом году на финансирование сферы здравоохранения выделено 92 млрд тенге. На 5,5 млрд тенге закуплено 204 единицы медицинского оборудования. За счет средств областного бюджета планируется закупить 81 санитарных автомобилей на сумму 1,7 млрд тенге, свыше 50 из которых уже поставлены в организации.